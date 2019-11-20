أمانة الشرقية: تأهيل مردم النفايات القديم بالدمام بكلفة أكثر من 11 مليون ريال

بدر الحارثى(صدى):

كشفت أمانة المنطقة الشرقية أنه تم البدء بتنفيذ مشروع (تأهيل مردم النفايات القديم بالدمام) بتكلفة بلغت أكثر من 11 مليون ريال، و يأتي هذا ضمن مشاريع الأمانة في مجال البيئة.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، أن المشروع يهدف الى تحقيق الأثر البيئي، و يشمل إنتاج الكهرباء من الغازات وضمان عدم تسرب غاز الميثان، إضافة الى القضاء على الروائح الكريهة عن طريق سحب غاز الميثان المسبب للحرائق، مشيرا الى أن المشروع يساهم في المحافظة على البيئة وعلى المنطقة بالكامل، لافتاً الى أن التأهيل سيغطي مساحة مليون نصف متر مربع يتم من خلال تركيب 1000بئر تقريبا، لاستخلاص الغازات بالمدفن الصحي ومحطة توليد الكهرباء.

وذكر أن مشروع تأهيل مردم النفايات القديم بالدمام والاستفادة منه جاء ضمن جهود الأمانة المبذولة للمحافظة على البيئة والاستفادة منها في الطاقة المتجددة، حيث سيتم بعدة طرق منها: ينتج من تحلل النفايات بالمدفن الصحي مجموعة من الغازات القابلة للاشتعال والضارة بالبيئة وصحة الانسان، وسيتم تحويل الغاز الضار الى طاقة كهربائية بقدرة 500 وات/ساعة تمهيدا لعمل محطة متكاملة بقدرة 3-5 ميجاوات/ساعة لتغذية محيط المدفن الصحي.

وشدد على أن المشروع يأتي من حرص أمانة المنطقة الشرقية على الحفاض على البيئة وصحة المواطنين، والحفاظ على البيئة بشكل عام، وإيجاد مصادر طاقة بديلة (الطاقة الجديدة).