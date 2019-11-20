الغامدي متحدثاً رسمياً للشؤون الإسلامية خلفاً للعسكر

سعيد العجل(صدى):

وافق معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على تعيين الأستاذ محمد بن جمعان الغامدي متحدثاً رسمياً للوزارة خلفاً للأستاذ عبدالعزيز بن سعود العسكر.

وتأتي موافقة معالي الوزير آل الشيخ في إطار الحرص على التواصل مع مختلف وسائل الإعلام لإبراز رسالة الوزارة إعلامياً التي ترتبط بالمجتمع ارتباطاً وثيقاً من خلال إشرافها المباشر على بيوت الله، وما يقام فيها من مناشط دعوية مختلفة تهم الرأي العام، مما يستدعي وجود متحدث رسمي يكون بمثابة حلقة تواصل مع مختلف وسائل الإعلام.

من جانبه شكر الإعلامي محمد الغامدي معالي وزير الشؤون الإسلامية على ثقته ودعمه المستمر، والذي سيكون حافزاً له لبذل مزيد من الجهد لخدمة الوزارة وإبراز رسالتها في خدمة الإسلام والمسلمين، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة، سائلاً الله التوفيق والإعانة لخدمة الدين ثم المليك والوطن.