ردة فعل زين الدين زيدان بعد استفزاز غاريث بيل لجماهير الريال

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحفية، عن ردة فعل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، على احتفال الويلزي غاريث بيل المستفز بالنسبة لجماهير الملكي.

وأوضحت أن زيدان لن يدخل في حرب مع غاريث بعد عودته إلى التدريبات بل سيستقبله بشكل جيد وسيهنئه على التأهل للنهائيات دون عقوبات ولا نقاش حول مسألة احتفاله.

وكان غاريث بيل قد احتفل بتأهل منتخب بلاده لنهائيات أمم أوروبا 2020 وهو يحمل علمًا يتضمن عبارات تسخر من الفريق الإسباني « ويلز – الغولف – ريال مدريد » وفق هذا الترتيب.

يذكر أن زيدان كان قد حاول التخلص من غاريث بيل في الصيف، لكن فشل في ذلك ما جعله يعتبره لاعبًا إضافيًا في صفوف الفريق وأشركه في عدة لقاءات هذا الموسم.