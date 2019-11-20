مجمع إرادة بالرياض يستقبل وفدا من السفارة الأمريكية

سعيد العجل(صدى):

استقبل مجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض صباح اليوم (الأربعاء) وفدا من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بهدف التعرف على خدمات المجمع وبرامجه العلاجية والتأهيلية والوقائية.

وضم الوفد كلا من رئيس وحدة خدمات المواطن الأمريكي السيدة إليزابيث بيرت، ومشرف قسم خدمات الرعايا السيد محمد رزق، وكان في استقبالهم المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني والمساعد للخدمات العلاجية الدكتور حسن الشهري ورئيس أقسام الإدمان الدكتور فيصل الزكري ورئيس قسم الإسعاف والطوارئ الدكتور جمال العنزي ومدير الموارد الذاتية ثامر آل مزهر.

وقد شاهد الوفد عرضا عن المجمع واستمع لشرح عن مرافقه، كما استمع إلى شرح عن قسم علاج الإدمان وقسم الصحة النفسية وقسم الإسعاف والطوارئ، والخطط العلاجية المنفذة في كل قسم، وما يتمتع به المجمع من كوادر بشرية في مختلف التخصصات، وأبدت السيدة إليزابيث إعجابها بما شاهدته من خدمات وبرامج.