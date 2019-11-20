مواطن ينقذ 3 مهندسين من الغرق بوادي نيرا

إبراهيم الزهراني(صدى):

تمكن أحد المواطنين من إنقاذ 3 مهندسين في وزارة النقل من الغرق، وذلك بعد أن جرفت سيول وادي نيرا سيارتهم، ليعقلوا بداخلها وسط المياه.

وكشف المواطن عباش بن مشعل الزهراني منقذ المحتجزين، عن تفاصيل الواقعة، موضحًا أنه تبلغ من مركز الشرطة والدفاع المدني بمركز نيرا بوجود محتجزين في سيل وادي نيرا، ليتحرك على الفور مع معداته.

وأضاف أنه عندما وصل وجد 3 محتجزين أحدهم مهندس سعودي من وزارة النقل والاثنين الآخرين مهندسين مقيمين يعملون في إحدى شركة الطرق، لافتًا إلى أنه تمكن من النزول في السيل رغم كبره وتم إنقاذهم بنجاح.

وشهدت الباحة ومراكزها هطول أمطار تراوحت شدتها من متوسطة إلى غزيرة، وشملت كل من «مركز الجوه، مركز نيرا التابع للمخواه، محافظة بني حسن، محافظة قلوه، ومركز بيده التابع للقرى».