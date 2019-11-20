خادم الحرمين: إعلان اكتتاب أرامكو سيجلب الاستثمارات وسُيحدث نقلة نوعية

نايف السالم(صدى):

تحدث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – ، في خطابه السنوي بمجلس الشورى عن إعلان طرح أسهم ” أرامكو ” للاكتتاب العام.

وعن ذلك، قال خادم الحرمين: ” إعلان المملكة طرح جزء من أسهم أرامكو للاكتتاب العام سيتيح للمستثمرين داخل المملكة وخارجها المساهمة بهذه الشركة الرائدة؛ مما يؤدي لجلب الاستثمارات وخلق آلاف الوظائف وسُيحدث نقلة نوعية ” .

وفيما يتعلق بالاعتداء التي تعرضت له ” أرامكو ” ، أضاف: ” النظام الإيراني أضاف لرصيده الإجرامي الاعتداء التخريبي على أرامكو، والتزمنا كعادتنا بالحكمة في التصدي لهذه الأعمال الجبانة ” .