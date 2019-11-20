فريق سقيا العطاء يدشن مشروع وطن اسهل

عبير شفلوت(صدى):

دشن فريق سقيا العطاء التطوعي التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، مشروع “وطن اسهل”

ضمن مسابقة المبادرات التطوعية بتعظيم البلد الحرام “روح لموسمه الثاني ” بحضور لجنة التحكيم من القسم النسائي بتعظيم البلد الحرام “هاجر”

وذلك في تأهل الفريق لمرحلة التنفيذ من المسابقة بمشروع تحت مسمى “وطن اسهل”

فيما تعد فكرة المشروع من الأفكار النوعية على مستوى المملكة العربية السعودية بحيث حصلت الفكرة على براءة اختراع من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، وهو اول تطبيق ألكتروني مهتم بذوي الاحتياجات الخاصة .

من خلال رصد الأماكن المهيأة ليسهل لهم عملية الوصول للاماكن العامة دون تعب او عناء، بالإضافة إلى بوابه أمر وهي بوابة تفاعليه توضح للحجاج والمعتمرين من ذوي الاحتياجات الخاصة المتطوعين المتصلين بالبوابة لمساعدتهم

وصاحب تفعيل المشروت عدد من الأركان أهمها ،ركن التعريف بالفريق

لعرض إنجازات الفريق والشهادات التي حصل عليها، ركن الإحصائيات عن ذوي الاحتياجات الخاصة ومعرفه اعدادهم ودرجات الإصابة والحالة التعليمية ،ركن التقنيات المستخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة وعرض فيه بعض من التقنيات الحديثة لذوي الاحتياجات الخاصة،ركن المشاريع لذوي الاحتياجات الخاصة وتم عرض بعض من الأفكار والمشاريع من قبل عضوات الفريق .

وقد بلغ عدد الزوار للتعرف على المشروع أكثر من ٨٠ طالبة منهم طالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة ومنسوبات الجامعة .