خادم الحرمين: نجحنا في القضاء على مظاهر الفكر المتطرف وحصاره بكل الأدوات
أوضح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ، أن ما تحقق من إنجازات تنموية ضخمة في العقود الماضية جعلت من البلاد مصدر فخر للجميع.
وقال الملك سلمان في خطابه بمجلس الشورى: ” يحق لنا أن نفخر اليوم بنجاح بلادنا في القضاء على مظاهر التطرف؛ بعد مواجهة وحصار الفكر المتطرف بكل الأدوات ” .
وعن مواجهة المملكة لـ الاعتداءات، أوضح الملك سلمان أن المملكة تعرضت للاعتداء بـ286 صاروخًا بالستيًا، و289 طائرة مسيرة، ولم يؤثر ذلك على مسيرتنا التنموية.
وأضاف الملك سلمان: ” لم يؤثر ذلك على حياة المواطنين والمقيمين، والفضل بعد الله يعود لقواتنا المسلحة ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 87472 ] نشر منذ 9 دقائق
الحمد لله ..
,, وفقكم الله ياخادم البيتين لما يحبه ويرضاه .. آمين ,,