  • الأربعاء 20

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. خادم الحرمين: نجحنا في القضاء على مظاهر الفكر المتطرف وحصاره بكل الأدوات

خادم الحرمين: نجحنا في القضاء على مظاهر الفكر المتطرف وحصاره بكل الأدوات

خادم الحرمين: نجحنا في القضاء على مظاهر الفكر المتطرف وحصاره بكل الأدوات
عادل الحربي(صدى):

أوضح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ، أن ما تحقق من إنجازات تنموية ضخمة في العقود الماضية جعلت من البلاد مصدر فخر للجميع.

وقال الملك سلمان في خطابه بمجلس الشورى: ” يحق لنا أن نفخر اليوم بنجاح بلادنا في القضاء على مظاهر التطرف؛ بعد مواجهة وحصار الفكر المتطرف بكل الأدوات ” .

وعن مواجهة المملكة لـ الاعتداءات، أوضح الملك سلمان أن المملكة تعرضت للاعتداء بـ286 صاروخًا بالستيًا، و289 طائرة مسيرة، ولم يؤثر ذلك على مسيرتنا التنموية.

وأضاف الملك سلمان: ” لم يؤثر ذلك على حياة المواطنين والمقيمين، والفضل بعد الله يعود لقواتنا المسلحة ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 87472 ] نشر منذ 9 دقائق

الحمد لله ..

,, وفقكم الله ياخادم البيتين لما يحبه ويرضاه .. آمين ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *