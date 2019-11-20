خادم الحرمين: نجحنا في القضاء على مظاهر الفكر المتطرف وحصاره بكل الأدوات

عادل الحربي(صدى):

أوضح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ، أن ما تحقق من إنجازات تنموية ضخمة في العقود الماضية جعلت من البلاد مصدر فخر للجميع.

وقال الملك سلمان في خطابه بمجلس الشورى: ” يحق لنا أن نفخر اليوم بنجاح بلادنا في القضاء على مظاهر التطرف؛ بعد مواجهة وحصار الفكر المتطرف بكل الأدوات ” .

وعن مواجهة المملكة لـ الاعتداءات، أوضح الملك سلمان أن المملكة تعرضت للاعتداء بـ286 صاروخًا بالستيًا، و289 طائرة مسيرة، ولم يؤثر ذلك على مسيرتنا التنموية.

وأضاف الملك سلمان: ” لم يؤثر ذلك على حياة المواطنين والمقيمين، والفضل بعد الله يعود لقواتنا المسلحة ” .