خادم الحرمين الشريفين يندد بالممارسات الإجرامية للنظام الإيراني

حمود العنزي(صدى):

أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- أن المملكة تواصل جهودها المشرفة في نصرة اليمن وما زالت إيران مستمرة منذ عقود بالتدخل بشؤون جيرانها ورعاية ودعم الإرهاب، ولقد عانت المملكة والعديد من الدول من سياسات وممارسات النظام الإيراني.

وأوضح الملك سلمان، في خطابه السنوي بمجلس الشورى، أنه على النظام الإيراني أن يدرك أنه أمام خيارات جدية، وأن لكل خيار تبعات ستحمل نتائجها، لافتًا إلى أن المملكة لا تنشد الحرب إلا أنها على أهبة الاستعداد؛ للدفاع عن شعبها بكل حزم ضد أي عدوان، ونأمل أن يختار النظام الإيراني جانب الحكمة.

وأضاف خادم الحرمين الشريفين: ” نجدد التأكيد على موقف المملكة من أن الحل السياسي هو الحل الوحيد؛ للحفاظ على سوريا وطناً آمناً وموحداً، وأن ذلك لا يتحقق إلا بإخراج كل القوات الإيرانية والمليشيات التابعة لها من هناك ” .