معالي النائب العام يستقبل نظيرة المصري في المقر الرئيس للنيابة العامة

سعيد العجل(صدى):

استقبل معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب سعادة النائب العام بجمهورية مصر العربية المستشار حماده الصاوي والوفد المرافق له في مكتبه بالمقر الرئيس للنيابة العامة بمدينة الرياض اليوم الأربعاء 1441/03/23هـ.

وفي بداية اللقاء رحب معاليه بالضيف والوفد المرافق له فيما استعرضا العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في شتى المجالات وبالأخص الجانب النيابي إضافةً إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين جهازي كلا البلدين.

فيما أكد معاليه بأن الزيارة تأتي في إطار التعاون وتبادل الخبرات بين النيابة العامة ونظيرتها ، وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات القانون الجنائي المختلفة والاستفادة من التجارب الناجحة البينية والإطلاع على الأساليب النيابية الحديثة في هذا الشأن .

وأضاف معاليه أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حريصان على تعميق العلاقات الأخوية والمهنية بين الأجهزة في كلا البلدين الشقيقين ، مشيراً إلى أن هذا التواصل هو نتيجة العلاقات المميزة التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين .

كما أعرب الضيف عن عمق رسوخ علاقات التعاون والتنسيق النيابي بين البلدين الشقيقين، وأشاد بتجربة النيابة العامة السعودية في إدارة كافة أعمالها عبر نظامها الإلكتروني ودمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجالها.

وفي ختام اللقاء شكر الضيف معالي النائب العام على مالقيه والوفد المرافق له من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة .