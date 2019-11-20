وكيل أمارة مكة يُكرم الفائزين في منافسات المرحلة النهائية لمنافسات رسل السلام للتميز الكشفي

سعيد العجل(صدى):

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، كرم وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام الفالح الفائزين في منافسات التميز الكشفي مرحلة المتقدم التي استضافتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة النشاط ” النشاط الكشفي” والتي شارك فيها 29 إدارة تعليمية من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 20 – 23 / 3 / 1441هــ

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي في كلمته التي ارتجلها في حفل التكريم شكر فيها مستشار خادم الحرمين الشريفين سمو أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل لاستقباله وتشجيعه لأبناءه ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز على رعايته هذا الحفل ؛ مقدماً شكره كذلك لوكيل أمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام الفالح عاداً هذا التكريم دافعاً وداعماً لأبنائهم المشاركون في هذه المناسبة الشريفة موضحاً خلال كلمته أن هذه المنافسات الكشفية الجماعية عبارة عن (طلائع) تقدم أفضل المبادرات المجتمعية التي تحقق رؤية الوطن 2030 وتجسد هذه المبادرات المقدمة من قبل المشاركين الطرق والأساليب والفنون والتقاليد الكشفية التي اكتسبها الكشاف من أنشطة فرقته الكشفية وبرامجها طوال العام وتهدف هذه المنافسات إلى غرس روح الولاء والانتماء للوطن ، إلى جانب تنمية القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية للكشافة المشاركين ، وتهدف إلى تنمية المهارات والفنون الكشفية لدى كل مشارك من أبنائنا الطلاب الكشافة المشاركين.

واختتم الزائدي كلمته بتقديم الشكر والتقدير لكل اللجان العاملة في هذه المنافسة موضحاً أن النشاط الكشفي هو جوهر النشاط الطلابي والذي يعزز القيم السامية.

من جهته قال مدير النشاط الكشفي بوزارة التعليم الأستاذ مجدي الصبيحي أن منافسات رسل السلام للتميز الكشفي مرحلة “المتقدم” تمثل إحدى المنافسات الكشفية التي يتنافس فيها أبناء هذا الوطن ففي هذه المنافسة تنافس المتسابقون في نشاطات البيئة وحياة الخلاء لما لها من أهمية كبرى، بالإضافة لغرس روح المواطنة وخدمة المجتمع ، والقيادة، والتنمية والتطور الشخصي والتحدي والمغامرة والاستكشاف واستكشاف القدرات المهنية وتوفير الفرص المناسبة لإتقان مهاراتها والقيام بأدوار حقيقية ومفيدة والمشاركة في أنشطة ثقافية واجتماعية والالتزام بالوعد والقانون وتوفير الفرص للتقدم نحو أنشطة الراشدين وتثبيت المفاهيم الشخصية والاجتماعية الصحيحة وتنمية قدرة التحدي لدى الكشافين.

وأضاف الأستاذ مجدي أن المنافسات جاءت على مواضيع هما

1- بناء وتصميم المبادرات والمشروعات التطبيقية والتي تسهم في تحقيق رؤية 2030 حيث حوى ستة محاور فرعية هي

المحافظة على البيئة ؛ المحافظة على المواقع الأثرية ؛ ظاهرة التنمر ؛ السلامة المرورية ؛ ترشيد الطاقة والمياه ؛ التسوق الإلكتروني

2- حول المهارات والتطبيقات والتقاليد الكشفية وهو محو أصيل للحركة الكشفية

وثمن الصبيحي لسمو أمير منطقة مكة لاستقباله لأبناءه الطلاب المشاركين في منافسات التميز الكشفي مرحلة التقدم

ولسمو نائبة رعاية هذا الحفل ولوكيل الامارة الحضور والتشريف شاكراً لتعليم مكّة ولكل القادة الكشفيين وللطلاب المشاركين هذا التنافس الشريف

وقد أعلن مدير النشاط الكشفي بتعليم مكّة الأستاذ زياد قدير أسماء الفائزين في المسابقة التي جاءت على النحو التالي :

أولاً نتائج مسابقة التطبيقات الكشفية :

المركز الأول : الوحدة الكشفية بثانوية الأبناء بتعليم وادي الدواسر

المركز الثاني : الوحدة الكشفية بثانوية الأحنف بن قيس بتعليم نجران

المركز الثالث : الوحدة الكشفية بثانوية دار الأبرار بتعليم المدينة المنورة

المركز الرابع : الوحدة الكشفية بثانوية حاكمة ابو عريش بتعليم جازان

ثانياً نتائج مسابقة التميز الكشفي

المركز الأول : الوحدة الكشفية بثانوية الثقبة بتعليم المنطقة الشرقية

المركز الثاني : الوحدة الكشفية بثانوية رغدان بتعليم الباحة

المركز الثالث : الوحدة الكشفية بثانوية الأبناء بتعليم وادي الدواسر

المركز الرابع : الوحدة الكشفية بثانوية الدرعية بتعليم محافظة جدة

المركز الخامس : الوحدة الكشفية بثانوية الظبية بتعليم صبيا

هذا واشتملت فقرات الحفل على عرضًا مسرحيًا قدمه أبناء كشافة تعليم مكّة وأناشيد الكشافة التي ازدان بها الحفل .