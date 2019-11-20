القبض على رجل اقتلع عيني زوجته إثر خلاف عائلي

عمان(صدى):

ألقت الشرطة الأردنية القبض على رجل أقدم على اقتلاع عيني زوجته أمام أطفالهما ما أفقدها بصرها بشكل كامل، في الواقعة التي حدثت بمحافظة جرش .

وأوضحت وسائل إعلام أردنية ، أن الزوج يحاكم أمام أمن الدولة منذ فترة بتهمة تعاطي المخدرات، وسجن لمدة شهر بقضية “تعاطي”، مبينة أن الزوجين كان بينهما خلافات؛ بسبب إهمال الزوجة له ولأطفاله ما جعله يهددها بالزواج عليها.

وتم نقل الزوجة إلى المستشفى لإزالة إحدى العينين وإبقاء الأخرى بشكل تجميلي، لكنها أكدت أن المجني عليها أصـيبت بالعمى الكلي بنسبة 100 %.