عملية تثبيت الترقوة جراحيا في القويعية

بدر الحارثي(صدى):

في إنجاز طبي جديد اجرى الفريق الطبي بمستشفى القويعية العام بقيادة استشاري العظام الدكتور محمود ابو عيطه و الذي باشر حديثا بالمستشفى و أخصائي العظام الدكتور أحمد عاشور و أخصائي التخذير الدكتور هشام عبدالحليم اول عملية تثبيت كسر ترقوة مضاعف وتعد الأولى من نوعها في المستشفى.

ومن جانبه شكر مدير المستشفى الاستاذ عطاالله الشيباني شكره وتقديره لسعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد التويجري و سعادة المساعد للخدمات العلاجية الدكتور علي جمعه على دعمهم الدائم و المثمر للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة في المحافظة.