انقلاب مركبة تقل معلمات على طريق غزايل

عبدالعزيز القثامي(صدى):

شهد طريق غزايل باتجاه الصور جنوبي الطائف، ظهر اليوم الأربعاء، حادث انقلاب مركبة من نوع «فان» كانت تقل عددًا من المعلمات.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 حالات، منهم ثلاثة رفضن الكشف والنقل، بينما أُصيب خمسة منهم بإصابة متوسطة إلى بسيطة، مع إصابة سائق المركبة بإصابت متوسطة.

وتلقت غرفة العمليات الموحدة بلاغًا يُفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور توجهت خمس فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني خالد الحارثي، وتم مباشرة الموقع مع وجود عدد من الإصابات.

وقامت الفرق بتقديم الخدمات الإسعافية الكاملة للمصابين، وتم نقل الستة إصابات إلى مستشفى قيا العام، فيما يؤكد شهود عيان أن قائد المركبة كان يسير بسرعة عالية.