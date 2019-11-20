فوائد سحرية لثمرة الجارسينيا للحصول على وزن مثالي

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعتبر الجارسينيا من أشهر الفواكه الآسيوية المعروفة بفوائدها الغنية فضلاً عن مذاقها اللذيذ الذي يقترب من قرع العسل أو اليقطين .

وكشف خبراء التغذية ن فوائد جمة لتلك الفاكهة السحرية ، نرصدها على النحو التالي :

1- تساعد على فقدان الوزن : إذ تحتوي على أحماض تعمل تلقائياً على وقف إفراز الإنزيم المسؤول عن تكوين الدهون بالجسم ، وزيادة هرمون الشبع .

2- ضبط نسبة السكر بالدم ، خاصةً للنوع الثاني .

3- خفض الكوليسترول بالدم : ولكن يجب تناولها بإعتدال حال تناول أدوية لعلاج الكوليسترول حتى لا يتداخل الإثنان .

4- الوقاية من السرطان : حيث تحتوي على مركبات تمنع تكوين خلايا السرطان .

وفي نفس الوقت نبه الخبراء على عدم الإفراط ف تناولها أثناء الحميات الغذائية حتى لا تسبب الدوخة والصداع أو إضطرابات الجهاز الهضمي .