بالصور.. المطعم المعلق تجربة مبتكرة في موسم الرياض وهذه شروطه

حمود العنزي(صدى):

تضمن موسم الرياض العديد من المفاجآت للحضور، فلم يتوقف على الفعاليات الثقافية والفنية الساحرة فقط، بل وصل إلى ما بعد ذلك بأجدد تجربة مبتكرة من خلال «المطعم المعلق».

وخطف المطعم المعلق على ارتفاع 50 مترًا عن سطح الأرض، أنظار زوار منطقة «ونتروندرلاند» في موسم الرياض، ليعد تجربة مبتكرة لتناول طعام العشاء.

ويعمل المطعم بنظام الرحلات، إذ يُقدم 8 رحلات يوميًا كل ساعة وتضم الرحلة الواحدة 32 شخصًا بعدد المقاعد، ويقدم في الرحلة عشاءً فاخرًا وقهوة، على ألا يقل طول من يرغب في خوض التجربة عن 130 سم.

ويضع المطعم عدة شروط للمشاركة في مغامرته المذهلة، منها منع التدخين على المطعم أو اصطحاب الأطعمة والمشروبات والعبث بحزام الأمان، كما يمنع خوض التجربة للسيدات الحوامل ومن لديهم «فوبيا المرتفعات»، على أن يتم حجز التذكرة من خلال تطبيق موسم الرياض.