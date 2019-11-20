الفريق الطبي ينقذ حياة طفل تعرض لنزيف حاد في الدماغ بحفرالباطن

سعيد العجل (صدى):

تمكن الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد بحفرالباطن من إنقاذ حياة طفل تعرض للإصابة بالرأس مما تسبب بنزيف حاد في الدماغ أدى ذلك إلى هبوط في الدورة الدموية والعلامات الحيوية وعلى الفور سارع الفريق الطبي المختص بإجراء عملية جراحية دقيقة

تم من خلالها فتح الجمجمة وإيقاف النزيف وإغلاق الجرح وتحويل المريض لقسم التنويم. وقد تم متابعة حالة الطفل حسب الخطة الطبية المتبعة له حيث شهدت الحالة تحسناً كبيراً ليغادر المريض المستشفى وهو بصحة جيدة