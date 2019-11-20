آخر تطورات التحقيق مع المشهور المسئ للباحة
كشفت مصادر أمنية أنه تمت إحالة الشخص المسئ لمنطقة الباحة للنيابة العامة التي تتولي التحقيق معه ، وتم إيقافه على ذمة قضية .
وأكدت مصادر أن هذا الشخص لا ينتمي لمنطقة جازان كما يظهر اسمه النسبة إليها وانه منتحل لذلك الإسم .
وكانت شرطة منطقة الباحة قد نجحت في القبض على المشهور الذي ظهر في فيديو مسئ يسخر من أهالي منطقة الباحة بعد 5 ساعات فقط من توجيه أمير المنطقة سمو الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز حرصاً على وحدة أبناء المملكة وحفظاً لكرامتهم .
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أبو عمر[ عدد التعليقات: 172 ] نشر منذ 15 دقيقة
العاقل لا يرى في كلامة أي أساءه
ولم يتكلم بأي شئ خارج نطاق الأدب