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بحضور سعادة المحافظ.. مستشفى الدلم يدشن عيادة الصحة النفسية

بحضور سعادة المحافظ.. مستشفى الدلم يدشن عيادة الصحة النفسية
محمد السعران(صدى):

بحضور سعادة الأستاذ ثامر الشتوي محافظ الدلم و سعادة الدكتور إبراهيم الدخيني مدير المستشفى،و بمشاركة من عضو المجلس المحلي الأستاذ محمد بن صالح العسكر ،دشن مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم اليوم الأربعاء الموافق ٢٣-٣-١٤٤١ه عيادة الصحة النفسية لتنضم إلى مجموعة العيادات و الخدمات التي يقدمها المستشفى لأهالي المحافظة.

و عبر سعادة المحافظ عن سعادته بهذه الخطوة مؤكداً حاجة المنطقة لتوفير التخصصات الطبية بمكان واحد للتسهيل على المرضى و مراجعي المستشفى. كما قدم شكره لصحة الرياض، و للدكتور الدخيني على جهودهم و التطوير المستمر للخدمات الصحية المقدمة للأهالي.

من جهته ثمن سعادة الدكتور إبراهيم الدخيني الاهتمام و الدعم الذي يلاقية القطاع الصحي بالدلم من سعادة المحافظ، وقال لاشك أننا نسعى إلى تقديم أقصى ما يمكن، و كل ما من شأنه خدمة المرضى و تقليل حالات الإحالة للمستشفيات المرجعية. و في نهاية حديثه شكر الدكتور الدخيني صحة الرياض ممثلة بسعادة المدير العام لصحة الرياض د.محمد التويجري و سعادة مساعده للخدمات العلاجية د.علي الجمعة و سعادة مدير إدارة الصحة النفسية و الاجتماعية د.علي الطلحي،و لسعادة مدير مستشفى إرادة للصحة النفسية بالخرج د. ممدوح الهادي على تعاونهم في تسهيل مهمة افتتاح هذه العيادة و تذليل العوائق في سبيل ذلك.
متمنياً الصحة و السلامة للجميع.


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