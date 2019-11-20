خلل في « أندرويد » يفتح ثغرة للتجسس على المستخدمين بالكاميرا

واشنطن(صدى):

أوضح الباحث إيريز يالون رئيس فريق “Checkmarx” ، أنه تم اكتشاف نقاط ضعف متعددة ناشئة عن مشكلات عديدة ، في هواتف “أندرويد”، يسمح لقراصنة الإنترنت بالتجسس على المستخدمين عبر كاميرا الهاتف الذكي.

وأضاف، وجدنا أيضًا أن نقاط الضعف هذه نفسها، تؤثر على تطبيقات الكاميرا في الهواتف الذكية الأخرى التي تعمل بنظام أندرويد، وتحديدًا سامسونج، مع تقديم تأثيرات هامة على الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية”.

وقال يالون ، ما يدعو للقلق، أن هذا الخلل قد يسمح للقراصنة بالتحكم في تطبيقات “كاميرا غوغل” أو “كاميرا سامسونج”، والتقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو للمستخدم ، حيث وجد الباحثون أن بعض السيناريوهات قد تسمح للقراصنة بالوصول إلى مقاطع الفيديو والصور المخزنة .

وأبلغ الباحثون شركة جوجل عن الخلل؛ حيث اكتشفت أن المشكلة أثّرت على جميع هواتف “أندرويد” الذكية، وليس فقط هواتف “بكسل” ، وردت جوجل ، أنه عولجت المشكلة على هواتف غوغل المتأثرة عبر تحديث “متجر بلاي” لتطبيق “كاميرا غوغل” في يوليو 2019، وشمل التصحيح جميع الشركاء.