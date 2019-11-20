بالصور.. قطر تواصل التطبيع مع إسرائيل بزيارة مخزية في قلب الدوحة

ماجد القزيز(صدى):

تواصل الحكومة القطرية سياستها الإستفزازية ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف بالتطبيع مع إسرائيل رغم تظاهرها بالكره والمواقف الوطنية أمام إعلامها الكاذب .

فقد نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية صور لزيارة وفدإسرائيلي للدوحة ، قائلة : زار وفد طبي إسرائيلي العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في المؤتمر الدولي لجراحة الأطفال. وضم الوفد ٩ أطباء إسرائيليين، وترأسه الدكتور ران شتاينبرغ رئيس قسم جراحة الأطفال في مستشفى رمبام في حيفا”.

وأثارت الصور غضب كبير بين المغردين إزاء المشاركة الودية التي تظهر العلاقة الخفية بين قطر وإسرائيل ، في الوقت الذي يواصل فيه العدو الصهيوني الإعتداء على أطفال وأهالي غزة .

وقال أحد المغردين القطريين : مستهجناً هذا اللقاء جزء من المقاومة القطرية الخاصة .. قطر عار .

وشاركه في الرأي مغرد آخر متساءلاً عن الدين الذي يتبعه المسؤولون القطريون لكي يزيدوا من علم أطباء إسرائيل في جراحة الأطفال بينما يقتلون أطفال غزة كل يوم .

ولم يكن المشهد بمنأي عن المحللين السياسيين الذين أكدوا أن هذا الخبر لن ينشر على قناة الجزيرة القطرية ، ولن يرفضه أحد من الإخوان أو أصحاب القضية كما يدعون ، وغيرها من الإنتقادات .