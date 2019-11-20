بالفيديو.. خادم الحرمين يوضح سبب تسمية مدينة «الدرعية» بهذا الاسم

نايف السالم(صدى):

أوضح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- ؛ أن مدينة الدرعية سميت بهذا الاسم نسبةً إلى مانع المريدي الذي هو من الدروع.

وتفصيلآ، قال خادم الحرمين: ” أيها الإخوة، ما أجمل أن يقف الإنسان مع التاريخ، في البلد التاريخي الدرعية، يعود بي الزمن إلى سنة 850هـ عندما رحل مانع المريدي من بلدته الدرعية في المنطقة الشرقية ” .

وأشار الملك سلمان أن ” المريدي ” رحل إلى الدرعية تلبيةً لدعوة ابن عمه ابن درع في الرياض، حيث أقطعه غصيبة والمليبيد في الدرعية في هذا المكان وادي حنيف ” .

وجاء ذلك خلال إلقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لخطابه السنوي في مجلس الشورى.

httpv://youtu.be/HR