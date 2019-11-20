هيرفي رينارد يعلن عن قائمة المنتخب لبطولة خليجي 24

ماجد محمد(صدى):

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد قائمة المنتخب المشاركة في بطولة كأس الخليج ”خليجي 24“ في الدوحة.

وضمت قائمة الأخضر 24 لاعبًا وهم: “محمد العويس، فواز القرني، أمين بخاري، علي آل بليهي، عبد الله مادو، زياد الصحفي، محمد خبراني، حسان تمبكتي، محمد البريك، سعود عبد الحميد، عبد الرحمن عبيد، عبدالله الخيبري، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، عبد الله عطيف، عبد العزيز البيشي، عبد الرحمن الدوسري، عبد الإله المالكي، عبد الرحمن الدوسري، يحيى الشهري، نواف العابد، عبد الفتاح عسيري، هتان باهبري، فراس البريكان، هارون كمارا، عبد الله الحمدان”.

يٌشار أنه تنطلق البطولة يوم 26 من الشهر الجاري، بالدوحة، بمشاركة 8 منتخبات، وتفتتح المملكة لقاءاتها يوم 27 أمام منتخب الكويت في المجموعة الثانية من المسابقة على إستاد الدحيل.