5 أطعمة تحسن من الجهاز المناعي لطفلك

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تنتشر العدوى والفيروسيات ونزلات البرد والإنفلونزا بالتزامن مع برودة الطقس وتقلبات الجو في فصل الشتاء، خاصة لدى الأطفال الصغار لضعف الجهاز المناعي.

ويمكنك التغلب على هذه المشكلة بعيدًا عن تناول الأدوية والعقاقير، إذ يوجد عدة أطعمة تساعد على تقوية الجهاز المناعي عند الطفل وتتنوع بين الفواكه والخضروات؛ لاحتوائها على معادن وفيتامينات هامة لصحة الجسم.

ويعد «التوت البري» من أفضل الفواكه التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي للجسم وحمايته من نزلات البرد والإنفلونزا والالتهابات الشعبية؛ نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات.

ويوجد «القرنبيط» الذي يعد من أفضل أنواع الخضروات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تحمي الجسم من الفيروسات والأمراض، وأيضًا «البطاطا الحلوة» الغنية بمادة البيتا كاروتين والمواد المضادة للأكسدة، ما يساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعي.

ومن الخضروات أيضًا يوجد «السبانخ» الشهيرة بالفيتامينات والعناصر المغذية التي تحمي الجسم من الفيروسات، و«البرتقال» الغني بنسبة كبيرة من فيتامين C وبعض الفيتامينات الأخرى التي تعزز من صحة الجهاز المناعي.