6 لاعبين تحت أنظار مورينيو

ماجد محمد(صدى):

حصل البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الجديد لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي على وعد واضح بمنحه ميزانية كبيرة لتدعيم الفريق بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وهناك 6 لاعبين مرشحين للانضمام إلى توتنهام بعد التعاقد مع جوزيه مورينيو؛ فيما يعد الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، على رأس قائمة المرشحين للانضمام إلى توتنهام؛ فضلًا عن الأرجنتينى باولو ديبالا، وبرونو فيرنانديز، نجم سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

وجاء ديكلان رايس، لاعب الارتكاز ونجم وست هام الإنجليزي، كثالث الأسماء المرشحة للالتحاق بمورينيو في توتنهام؛ حيث حاول مورينيو ضم رايس أثناء تواجده كمدير فني لمانشستر يونايتد في وقت سابق؛ بالإضافة إلى إيريك بايلي، وديوغو دالوت، ونيمانيا ماتيتش.