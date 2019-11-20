بالفيديو.. الدعيع يرسم طريق الفوز على أوراوا في رسالة خاصة للهلال

نواف السالم(صدى):

نشر محمد الدعيع حارس مرمى الهلال والمنتخب الوطني فيديو جديد على حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” موجهاً رسالة لنادي الهلال قبل اللقاء المصيري أمام أوروا الياباني في 24 من نوفمبر الجاري .

وأكد ” الدعيع ” أن لاعبي الزعيم يعرفون جيداً أهمية هذا اللقاء التاريخي ، وأن دقائق معدودة تفصلهم عن تحقيق حلمهم وحلم المملكة في التأهل لكأس العالم للأندية .

وأضاف قائلاً : كلي ثقة في اللاعبين ، واستطعنا في لقاء الذاب الفوز 1-0 .

وشدد أن تركيز اللاعبين أهم شئ مطلوب بجانب الثقة وأنه الضلع الثالث لإكتمال مثلث الفوز مع الحماس والروح .