عيادات مركز الملك سلمان تقدم 1051 مطعوم ولقاح للاطفال السوريين في مخيم الزعتري خلال شهر اكتوبر من العام 2019م

سعيد العجل(صدى):

قدمت عيادات مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية اللقاحات والمطاعيم لعدد 471 طفلاً من أبناء اللاجئين السوريين بواقع 1051 مطعوم ولقاح في مخيم الزعتري خلال شهر اكتوبر من العام 2019م.

واوضحت نوفه العظامات اخصائية قسم المطاعيم واللقاحات ان عيادات مركز الملك سلمان للاغاثة وعبر عيادة المطاعيم التابعة لها تقوم على اعطاء جميع اللقاحات الضرورية للأطفال من أبناء الاشقاء اللاجئين السوريين وفقاً لبرامج التطعيمات المعتمد في الأردن ضمن البرامج الوقائية التي يتبعها المركز لمنع انتشار الاوبئة و الامراض السارية بين الاشقاء السوريين وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة الاردنية .

الجدير بالذكر ان عيادات المركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية تعتبر واحدة من اهم الروافد الطبية على مستوى مخيم الزعتري التي تؤمن المرضى السوريين بالعلاجات والمستلزمات الطبية المتنوعة بشكل مستمر، مما جعلها في المراكز المتقدمة في عملها الطبي الإنساني الدائم على مستوى المنظمات الدولية والمحلية .