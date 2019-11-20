العمل : قريباً تصحيح أوضاع نقل الكفالات وفق معايير الاستحقاق

علي القحطاني(صدى):

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، أنه سيتم قريباً تصحيح أوضاع نقل الكفالات وفق معايير الاستحقاق .

وكان تساءل أحد المواطنين عبر الحساب الرسمي للوزارة بتويتر قائلاً ، ” متى يفكون نقل الكفالات للكيانات الصناعية ؟؟؟ .. هناك عماله سائبه في البلد و نقل الكفالات كفيل بتصحيح أوضاعها بدل اغراق البلد بالتأشيرات الجديده ” .

فأجابته خدمة العملاء للوزارة ، ” أخي الكريم : نقل الخدمة إلى المنشآت الصناعية موقوف مؤقتاً و سيتم اتاحه الخدمة خلال الفترة القادمه وفق معايير الاستحقاق , شاكرين لك ” .