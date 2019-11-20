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توجه لتعميم الإنفاق بالدفع الإلكتروني في أغلب المعاملات

توجه لتعميم الإنفاق بالدفع الإلكتروني في أغلب المعاملات
عادل الحربي(صدى):

تعتزم حكومة المملكة خفض التعامل بالعملات الورقية واستبدالها بالدفع الإلكتروني لدى أغلب المعاملات بنسبة تغطي 70 % من أوجه الإنفاق في مختلف القطاعات ، وذلك بحلول 2030 .

وأكد المتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية أنه لن يتم إلغاء التعامل بـ”الكاش” بشكل نهائي وإنما خفضه فقد لدى الأفراد بشكل تدريجي ليشكل 30 % فقط.

ولفت أن تلك الخطة بهدف التخلص من تكلفة طبع النقود واستبدالها والتي تشكل 1% من الناتج المحلي ، مشيراً إلى أن تلك الخطوة أصبحت هدفاً للعديد من الدول من أجل التوفير في ميزانيتها .


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