رفع سعر البنزين والغاز بـ لبنان.. وهذه التسعيرات الجديدة

بيروت(صدى):

اتخذت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية اليوم الأربعاء، قرارًا برفع سعر البنزين والغاز بمبلغ 200 ليرة للصفيحة.

ووفقًا للتسعيرة الجديدة، فإن سعر صفيحة البنزين قد ارتفع لـ 95 أوكتان ليصبح 24.700 ليرة، وسعر بنزين 98 أوكتان ليصبح 25.300 ليرة.

أما قارورة الغاز عشرة كيلوغرامات فقد أصبحت بسعر 14500 ليرة.

وعادت محطات البنزين للعمل بعد يوم من فتح البنوك وقرار مصرف لبنان بأن يكون تداول البنزين بالليرة، والتي تشهد أسعارها تفاوت كبير بين السعر الرسمي وأسعار السوق.