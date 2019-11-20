«أمطار العاصمة» تدخل 864 من بينهم 237 طفلاً لطوارئ «سعود الطبية»

سعيد العجل(صدى):

أعلنت طوارئ مدينة الملك سعود الطبية عن استقبال أكثر من 864 حالة مصابة باعتلالات تنفسية، خلال اليومين الماضية، بسبب تقلبات الأجواء التي شهدتها العاصمة هذه الأيام، من بينها 627 زيارة لطوارئ المستشفى العام.

وأوضحت المدينة في بيان لها، أن طوارئ مستشفى الأطفال استقبل نحو 237 حالة عبارة عن حالات متعددة لأمراض الجهاز التنفسي تتمثل في :حالات الربو، حالات التهاب الرئوي الحاد، حالات الحرارة الناتجة عن التهاب الصدر.

وأضافت المدينة : تم ولله الحمد التعامل مع 75 حالة عن طريق إدخالهم لوحدة الملاحظة والتنويم في قسم طوارئ الأطفال ، وبقية الحالات تم التعامل معهم وعلاجهم داخل عيادات قسم طوارئ الأطفال.

ودعت طوارئ المدينة مرضى الربو لأخذ الحيطة والحذر، والانتظام في اتباع إرشادات الأطباء لتجنب حصول أي مضاعفات.

وحذرت طوارئ المدينة مرضى الجهاز التنفسي مثل الربو والحساسية من الخروج ، إلا في حال الضرورة، مؤكدة على أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية خلال خروجهم من المنزل.

يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية رفعت من مستوى جاهزية أقسام الإسعاف لاستقبال الحالات الطارئة، لمرضى الجهاز التنفسي، بسبب موجة الطقس غير المستقرة.