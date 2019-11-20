صفاء سلطان توجه رسالة إلى شيرين عقب تصريحها عن الرجال

عمان(صدى):

طالبت الفنانة الأردنية صفاء سلطان، أنْ يتعلّم الجميع كيفيّة احترام النساء وتقديرهنّ، وأنّ المرأة ليست بحاجة إلى رجل ليكمّلها؛ حيث اعتبرها البعض موجّهة للفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب، التي اتّهمتها فتيات أنّها تقوم بتحريض الرّجال ضدّ المرأة.

وكانت شيرين قد قالت أثناء حفلها في العاصمة الرياض: ” طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن.. ولا أنتم شافيين إيه؟ “؛ لترد سلطان: ” اتعلموا احترام الأنثى، ليست ناقصة ليكملها رجل وليست عورة ليسترها رجل، هي من تلد نصف المجتمع وتربي النصف الآخر “.

ومن جانبها، أوضحت صفاء سلطان في تصريح صحفيّ أنّها لم تكن تقصد ذلك، لكنّ الموضوع أتى مصادفة بذات التوقيت بحسب تعبيرها، ممازحة شيرين: ” بس هوه بصراحة زابطة كمان، إيه ستي بنعيش بدونهن على فكرة “.