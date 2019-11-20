الطريقة الصحيحة لتربية الأطفال دون ضرب

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يتساءل الكثير من الآباء عن أسلوب التربية الصحيح مع زيادة التوعية بخطورة العنف والضرب على تنشأة الأطفال وتدميرهما لشخصية الطفل .

وعلى الرغم من إتفاق خبراء علم النفس والإجتماع على أضرار الضرب إلا أن ذلك لا يعني أن تخلو حياتهم من العقاب ، فأول نصيحة يجب أن يعلمها الآباء أن يعلموا أبنائهم مسؤوليتهم عن الأخطاء بعقاب بعيد عن الضرب .

ونستعرض في هذا التقرير أساليب تساعدك على تقويم طفلك دون أن تهدمي شخصيته :

1- خصصي له مكان على مرأى منكي يجلس فيه دقيقة عن كل سنة من عمره دون ألعاب ودون فعل أي شئ سوى أن يشعر بذنبه .

2- إذا أحدث ضجيج بألعابة ، إسحبيها منه وضعيه في صندوق إطلقي عليه مثلاً ” صندوق المواسم “أي لن تخرج تلك اللعبة ثانيةً إلا في المناسبات أو في يوم الجمعة مثلاً .

3- إذا انشغل عن الغداء فاجعليه يغسل الأطباق أو شئ من هذا القبيل .

4- إذا أهدر وقت الآخرين فاجعليه يشاركه في بعض أعمالهم .

5- علميه أن لكل خطأ مسؤولية يتحملها بدلاً من الضرب الذي سيدفعه الكراهية والضعف .

6- وازني بين اللين في الكلام وشدته .

7- لا تعاقبيه على خطأ ثم تغفري له في المرة الثاني ، لأنك ستربيه بذلك على الإزدواجية والإستهتار .

8- امدحي طفل إذا تصرف بشكل صحيح لأنكي ستعززين ثقته بنفسه وتؤكدي له الأفعال الحسنة .

9- اجعلى العقاب بقدر الخطأ لا تبالغي فيه أبداً .