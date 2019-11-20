الطريقة الصحيحة لتربية الأطفال دون ضرب
يتساءل الكثير من الآباء عن أسلوب التربية الصحيح مع زيادة التوعية بخطورة العنف والضرب على تنشأة الأطفال وتدميرهما لشخصية الطفل .
وعلى الرغم من إتفاق خبراء علم النفس والإجتماع على أضرار الضرب إلا أن ذلك لا يعني أن تخلو حياتهم من العقاب ، فأول نصيحة يجب أن يعلمها الآباء أن يعلموا أبنائهم مسؤوليتهم عن الأخطاء بعقاب بعيد عن الضرب .
ونستعرض في هذا التقرير أساليب تساعدك على تقويم طفلك دون أن تهدمي شخصيته :
1- خصصي له مكان على مرأى منكي يجلس فيه دقيقة عن كل سنة من عمره دون ألعاب ودون فعل أي شئ سوى أن يشعر بذنبه .
2- إذا أحدث ضجيج بألعابة ، إسحبيها منه وضعيه في صندوق إطلقي عليه مثلاً ” صندوق المواسم “أي لن تخرج تلك اللعبة ثانيةً إلا في المناسبات أو في يوم الجمعة مثلاً .
3- إذا انشغل عن الغداء فاجعليه يغسل الأطباق أو شئ من هذا القبيل .
4- إذا أهدر وقت الآخرين فاجعليه يشاركه في بعض أعمالهم .
5- علميه أن لكل خطأ مسؤولية يتحملها بدلاً من الضرب الذي سيدفعه الكراهية والضعف .
6- وازني بين اللين في الكلام وشدته .
7- لا تعاقبيه على خطأ ثم تغفري له في المرة الثاني ، لأنك ستربيه بذلك على الإزدواجية والإستهتار .
8- امدحي طفل إذا تصرف بشكل صحيح لأنكي ستعززين ثقته بنفسه وتؤكدي له الأفعال الحسنة .
9- اجعلى العقاب بقدر الخطأ لا تبالغي فيه أبداً .
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