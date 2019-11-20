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سيضرب الأرض بقوة تشبه هيروشيما.. ناسا تحذر من «قاتل المدينة»

سيضرب الأرض بقوة تشبه هيروشيما.. ناسا تحذر من «قاتل المدينة»
واشنطن(صدى):

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ” ناسا ” عن احتمالية أن يرتطم ” كويكب ” بالأرض في اليوم السادس من مايو عام 2022.

وعن ذلك، ذكرت ناسا أن الكويكب يُسمى بـ ” قاتل المدينة ” ، وهو عبارة عن صخرة كبيرة جدًا يبلغ قطرها نحو 130 مترًا، وهي أقرب إلى حجم أكبر هرم في مصر.

وفيما يتعلق باحتمالية ارتطامه بالأرض، فإذا ضرب ” قاتل المدينة ” الأرض، فإنه سيصطدم بقوة 230 كيلو طنًا، أي اصطدام بقوة 15 قنبلة مثل التي ألقيت على هيروشيما في 1945.

ةاحتمال ضرب الكويكب بالأرض لا يتجاوز 0.026℅، ولكن نبهت ” ناسا ” أنه في حال حصول ذلك يجب أن نكون مستعدين للتعامل معه.


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