سيضرب الأرض بقوة تشبه هيروشيما.. ناسا تحذر من «قاتل المدينة»

واشنطن(صدى):

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ” ناسا ” عن احتمالية أن يرتطم ” كويكب ” بالأرض في اليوم السادس من مايو عام 2022.

وعن ذلك، ذكرت ناسا أن الكويكب يُسمى بـ ” قاتل المدينة ” ، وهو عبارة عن صخرة كبيرة جدًا يبلغ قطرها نحو 130 مترًا، وهي أقرب إلى حجم أكبر هرم في مصر.

وفيما يتعلق باحتمالية ارتطامه بالأرض، فإذا ضرب ” قاتل المدينة ” الأرض، فإنه سيصطدم بقوة 230 كيلو طنًا، أي اصطدام بقوة 15 قنبلة مثل التي ألقيت على هيروشيما في 1945.

ةاحتمال ضرب الكويكب بالأرض لا يتجاوز 0.026℅، ولكن نبهت ” ناسا ” أنه في حال حصول ذلك يجب أن نكون مستعدين للتعامل معه.