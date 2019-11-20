أخطاء سكرتير برشلونة حول مفاوضات ميسي ونيمار

طلال الغامدي(صدى):

وقع إريك أبيدال، السكرتير الفني لنادي برشلونة، في عدة أخطاء في الحوار الذي أجراه مؤخرًا مع الصحف الإسبانية، بشأن الحديث عن مفاوضات تجديد ليونيل ميسي، ومحاولة عودة نيمار من باريس سان جيرمان.

وأوضحت تقارير صحافية، أن البارسا وخورخي ميسي (والد ليونيل) يتحدثان من وقت إلى آخر، ولكن لا توجد مفاوضات، ولا مناقشة حول شروط العقد، حيث المحادثة بين الطرفين موجودة، ولكن الحديث بشكل عام من وقت إلى آخر، ولا يوجد جدول زمني لبدء المفاوضات حتى الآن.

وأشارت إلى أن هناك خطأ مزدوج من أبيدال في التصريح بأن البارسا يريد نيمار، رغم أنه ليس أولوية، والخطأ الثالث هو إبقاء النيران مشتعلة في قضية نيمار، الذي سيزيد اشتعالًا مع افتتاح السوق الصيفي، لأن العيش في التوقعات المصطنعة هو عمل سيئ.