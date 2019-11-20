«جروس» يفاضل بين «عبد الغني» و«بركة» للمشاركة في مواجهة الفيصلي

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر مقربة من إدارة النادي الأهلي أن الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس يفاضل بين النجم حسين عبد الغني قاد الفريق وزميله خالد بركه من خلال التدريبات لمشاركة أحدهما في لقاء الفيصلي السبت المقبل .

وأكدت أن هذا الإجراء لإحتمال عدم مشاركة البرازيلي لوكاس ليما الظهير الأيسر في مواجهة الفيصلي نظراً لسفره إلى بلاده بشكل طارئ بعد وصوله أنباء بوفاة والدته.

من ناحية أخري ، سيعود جميع اللاعبين الـ 13 الدوليين لتدريبات الأهلي اليوم الأربعاء بعد إنتهائهم من المشاركات الدولية ومنهم الرباعي الأجنبي عمر السومة ، ودجاجيني تفاريس ويوسف بلالي والفيس ستاريش .