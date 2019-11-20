الهلال الأحمر بالباحة يعلن استعداده للأمطار التي تمر بها المنطقة

ابراهيم الزهراني(صدى):

رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة جاهزيتها واستعداداتها خلال الأمطار الغزيرة التي تمر بها المنطقة من خلال التنبيهات الجوية.

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بمتابعة من مدير عام فرع الهلال الأحمر بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي ورفع الجاهزية التامة لغرفة العلميات بالمنطقة لاستقبال البلاغات (997) او من خلال تطبيق (اسعفني)عند حدوث أي طارئ – لا قدر الله

وأوضح الزهراني أنّ هذه الاستعدادات تأتي بقيادة ميدانية من المساعد للمدير العام للشؤون الاسعافية و رفع جاهزية 15 مركزاً إسعافياً بالمنطقة، والشؤون الإسعافية والقيادات الميدانية على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الإسعافية لمحتاجيها وفي شتى الظروف المناخية.

وناشد الزهراني جميع المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث – لا قدر الله – خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة والابتعاد عن الأماكن الخطرة؛ كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الاسعافيه على أكمل وجه لمحتاجيها.