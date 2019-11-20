سعر سيارة DBX من آستون مارتن

لندن(صدى):

قررت شركة آستون مارتن، الكشف عن سيارتها، DBX، الجديدة كلياً، وهي أول سيارة دفع رباعية من أستون مارتن والتي تعمل بمحرك توربيني مزدوج بقوة ٨ أسطوانات.

وصممه قسم AMG من مرسيدس، وتعد أستون مارتن أن السيارة ستتمتع بأداء رياضي رغم هيكلها الطويل، حيث تريد توسيع نشاطها وجذب المزيد من النساء بالتحديد.

وفي السياق نفسه، يبدأ سعر DBX من 189 ألف دولار؛ فيما من المتوقع إطلاقها رسميًا في منتصف 2020؛ حيث تعد هذه خطوة محفوفة بالمخاطر بالنسبة لشركة مشهورة بسياراتها الرياضية.