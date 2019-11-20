إجراء عملية طبية متقدمة لعلاج مريضة من التهابات عظمية ونخر وتسوس عظمي مزمن

محمد بن طحيطح(صدى):

أجرى فريق طبي بقسم جراحة العظام بمستشفى عسير المركزي بقيادة رئيس القسم إستشاري جراحة العظام،

الدكتور عوض سعيد شفلوت، عملية نوعية تجرى لأول مرة بمستشفى عسير المركزي لمريضة تعرضت قبل ٦ أشهر لكسر بعنق عظمة الفخذ الأيمن.

وفي التفاصيل أوضحت صحة عسير ، أنه تم مسبقاً علاج الحالة جراحياً بسيخ نخاعي قصير ولكون المريضة تعاني من مرض السكري المزمن – غير متحكم فيه – خلال الفترة الماضية مما تسبب في عدم التحام الكسر بالشكل الأمثل وتعرضت لإلتهاب عظمي مزمن وأدت الالتهابات إلى حدوث نخر وتسوس عظمي في رأس عظمة الفخذ، وللأهمية البالغة لهذه الحالة فقد تم تأمين “ المباعد الاسمنتي المحتوي على المضاد الحيوي المفصلي لعظمة الورك “ ، والذي تم توفيره لأول مره بمستشفى عسير المركزي ، وتعتبر هذه الطريقة من الطرق الطبية المبتكرة عالمياً ، وتسمح للمريضة بالجلوس والحركة منذ أول يوم بعد العملية ، حيث تحسنت حالة المريضة حالياً بشكل كبير – بفضل الله – .

وثمن رئيس الفريق الطبي جهود استشاري الباطنية والأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي في وضع الخطط العلاجية الناجحة لمعالجة التهابات المفاصل ، والفريق المشارك استشاريي جراحة العظام والأورام الدكتور زكي الحفظي والدكتور إبراهيم مفطري وباقي الفريق الطبي المساند .

بدوره قدم المشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور علي بن سعيد مستور شكره وتقدير لسعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري على دعمه لتأمين الاحتياجات الطبية المتقدمة لإجراء مثل هذه العمليات بما يوفر خدمة صحية أفضل للمستفيدين ، وللمساعد العلاجي الدكتور عبدالله قداح على متابعته المستمرة.