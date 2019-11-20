«راكيتيتش» يخطط لـ الانتقال إلى يوفنتوس خلال الانتقالات الشتوية

نواف السالم(صدى):

ذكرت تقارير صحفية أن الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب نادي برشلونة الإسباني، ينوي الانتقال إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتفصيلآ، كشفت التقرير أن يوفنتوس سيحتاج على الأقل إلى بيع اثنين من لاعبي الفريق في مركز خط الوسط؛ لأجل ضم ” راكيتيتش ” .

وعن اللاعبين الذي سيتم بيعهم، هو إيمري تشان، خاصة بعد استبعاده من قائمة الفريق لدوري أبطال أوروبا.

كما أوضح التقرير أن هناك شكوك خاصة بمصير أدريان رابيو، وفيديريكو بيرنارديسكي ورودريغو بينتانكور.

يُذكر أن ” راكيتيتش ” كان قد خرج من حسابات المدرب إرنستو فالفيردي تمامًا هذا الموسم؛ بعد ضم الهولندي الشاب فرينكي دي يونغ.