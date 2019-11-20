صراع الكبار على رويز.. «نابولي» يحاول إنقاذ نجمه بحيلة جديدة
يبدو أن إدارة نابولي الإيطالي قد حسمت أمرها بعدم التخلي عن النجم الدولي فابيان رويز الذي جذب إهتمام برشلونة وريال مدريد رغم عرضهما السخي .
وأكدت مصادر إعلامية أن نابولي قدم عرض رسمي على لاعبه لتمديد عقده إلى 2025 بلاً من 2023 مع رفع راتب اللاعب إلى 4 ملايين يورو سنوياً وحوافز إضافية .
وما يزيد الأمر دهاءً ، أن نابولي يهدف لوضع شرط جزائي بعقد اللاعب تصل قيمته إلى 180 مليون يورو من أجل تحصينه من الخطف .
ومع ذلك فلا يزال برشلونة يلح بعرضه السخي لشراء اللاعب بقيمة 100 مليون يورو ، مؤكداً أن لن يتأخر عن الوفاء بجميع طلبات نابولي من أجل الفوز بخدمات رويز .
أما ريال مدريد فقد عرض على نابولي شراء نجمه مقابل انتقال نجم وسط الريال إيسكو الذي تم تقييمه بـ 65 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليون يورو آخرين .
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