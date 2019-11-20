صراع الكبار على رويز.. «نابولي» يحاول إنقاذ نجمه بحيلة جديدة

نواف السالم(صدى):

يبدو أن إدارة نابولي الإيطالي قد حسمت أمرها بعدم التخلي عن النجم الدولي فابيان رويز الذي جذب إهتمام برشلونة وريال مدريد رغم عرضهما السخي .

وأكدت مصادر إعلامية أن نابولي قدم عرض رسمي على لاعبه لتمديد عقده إلى 2025 بلاً من 2023 مع رفع راتب اللاعب إلى 4 ملايين يورو سنوياً وحوافز إضافية .

وما يزيد الأمر دهاءً ، أن نابولي يهدف لوضع شرط جزائي بعقد اللاعب تصل قيمته إلى 180 مليون يورو من أجل تحصينه من الخطف .

ومع ذلك فلا يزال برشلونة يلح بعرضه السخي لشراء اللاعب بقيمة 100 مليون يورو ، مؤكداً أن لن يتأخر عن الوفاء بجميع طلبات نابولي من أجل الفوز بخدمات رويز .

أما ريال مدريد فقد عرض على نابولي شراء نجمه مقابل انتقال نجم وسط الريال إيسكو الذي تم تقييمه بـ 65 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليون يورو آخرين .