الهلال يستعين بشركة أمنية في طوكيو بسبب توافد الجماهير

نواف السالم(صدى):

استعانت إدارة الهلال بشركة أمنية محلية في طوكيو؛ لمرافقة البعثة أثناء تنقُّلها من الفندق إلى ملعب التدريب، إضافة إلى تنظيم دخول وخروج اللاعبين

وجاء هذا القرار نظرًا لكثرة توافد الجماهي وطلبات التصوير والتوقيع من الجماهير اليابانية الحاضرة، في مقر إقامة بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم.

وتفصيلآ، أوضحت مصادر أن الجهاز الإداري اتَّخذ القرار خشية تأخر اللاعبين عن موعد مغادرة الحافلة التي تنقلهم إلى ملعب التدريب.

وتواجدت الجماهير اليابانية في مقر إقامة بعثة الهلال في فندق؛ لمشاهدة نجوم الفريق، والحصول على توقيعات منهم.

كما قام بعض الجماهير اليابانية الأخرى بملاحقة حافلة الفريق حتى ملعب التدريب، وانتظرت في الخارج إلى نهاية الحصة التدريبية أمس، للحصول على توقيعات نجوم الأزرق.