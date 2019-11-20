بالصور.. مواصفات سيارة«Jaguar XE 2020» الجديدة

لندن (صدى):

أطلقت شركة ” جاغوار ” الإنجليزية نموذجها الجديد من سيارات ” XE ” ، والتي تُعد من أكثر السيارات الفارهة أناقة وجاذبية في العالم.

وعن تصاميمها، فإن سيارة ” Jaguar XE 2020 ” تتميز بتصميم انسيابي للهيكل، والفتحات الهوائية الكبيرة والشبك الأمامي العريض والمصابيح الضيقة.

وتظهر السيارة أيضًا وبها انحناء صغير عند مؤخرتها، يلعب دور جنح هوائي لزيادة الثبات على السرعات العالية، ويوجد أيضًا فتحة سقف بانورامية كبيرة تعطي الركاب شعورا بالرحلة أثناء الرحلات.

وتتميز السيارة من الداخل بحصولها على مقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 5 ركاب، وقمرة قيادة متطورة مزودة بأحدث أنظمة المولتيميديا وشاشات تعمل باللمس.

كما زودت ” XE 2020 ” بنظامي دفع أمامي ورباعي ونظام رياضي للقيادة، وأنظمة كاميرات لمراقبة محيطها بالكامل، وأنظمة فرملة أوتوماتيكية لتفادي الحوادث.