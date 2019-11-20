اليوم.. عدن تنتظر تعيين محافظ جديد ومدير للأمن

فهمي محمد(صدى):

تنتظر مدينة عدن اليمنية، اليوم الأربعاء، تعيين محافظ جديد لها تنفيذًا لبنود اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، حيث شملت بنود اتفاق الرياض أن يعين الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم الأربعاء الـ20 من شهر نوفمبر الجاري، محافظًا لعدن ومديرًا لأمن المحافظة.

يأتي ذلك بناء على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، وذلك بعد 15 يومًا من توقيع الاتفاق الذي أمضى عليه الطرفان في الخامس من الشهر الجاري؛ فيما يعد المحافظ الجديد المرتقب تعيينه لقيادة السلطة المحلية في محافظة عدن، هو المحافظ رقم 20 في تاريخ المدينة، منذ استقلال جنوب اليمن من الاحتلال البريطاني عام 1967.

ولا يقبل قرار تعيين محافظ جديد لعدن التأجيل، خصوصًا أن المدينة تعاني من ضعف أداء سلطتها المحلية مع غياب الدور الفعلي لمحافظها الحالي، أحمد سالم ربيّع؛ بينما هناك بندًا خاصًا يفترض تطبيقه الأربعاء، ويتعلق بتجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن.

وفي السياق نفسه، يتم نقلها إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية، ولا يسمح بخروج هذه الأسلحة إلا بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.