فصل الكهرباء عن المنزل وسدد طعنات لأخيه وأبيه.. تفاصيل جريمة مروعة بمكة
شهد حي الشرائع بمكة المكرمة أمس الثلاثاء جريمة قتل مروعة ، إذ أقدم شاب على طعن أخيه وأبيه ما أسفر عن وفاة الأخ فيما أصيب الأب بإصابات بليغة .
وكشفت الجهات الأمنية أن الشاب يعاني إعتلالات نفسية وأنه قام بفصل التيار الكهربائي عن المنزل حاملاً سكيناً بيده ليفاجئ أخيه الأصغر وأبيه بطعنات غادرة ، فيما تمكن باقي أفراد الأسرة من الهرب واستغاثوا بالشرطة .
وفور تلقي البلاغ تمكن رجال الشرطة من السيطرة على الجاني ، وتم نقل المصابًين للمستشفى إلا أن الأخ الأصغر قد لفظ أنفاسه الأخيرة ، بينما لا زال الأب يتلقى العلاج بالعناية المركزة .
كما تم التحفظ على الجاني على أن ترفع القضية إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات النظامية .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 87459 ] نشر منذ 45 دقيقة
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