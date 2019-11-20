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  • نشر : منذ 56 دقيقة
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  • حوادث

فصل الكهرباء عن المنزل وسدد طعنات لأخيه وأبيه.. تفاصيل جريمة مروعة بمكة

فصل الكهرباء عن المنزل وسدد طعنات لأخيه وأبيه.. تفاصيل جريمة مروعة بمكة
نايف السالم(صدى):

شهد حي الشرائع بمكة المكرمة أمس الثلاثاء جريمة قتل مروعة ، إذ أقدم شاب على طعن أخيه وأبيه ما أسفر عن وفاة الأخ فيما أصيب الأب بإصابات بليغة .

وكشفت الجهات الأمنية أن الشاب يعاني إعتلالات نفسية وأنه قام بفصل التيار الكهربائي عن المنزل حاملاً سكيناً بيده ليفاجئ أخيه الأصغر وأبيه بطعنات غادرة ، فيما تمكن باقي أفراد الأسرة من الهرب واستغاثوا بالشرطة .

وفور تلقي البلاغ تمكن رجال الشرطة من السيطرة على الجاني ، وتم نقل المصابًين للمستشفى إلا أن الأخ الأصغر قد لفظ أنفاسه الأخيرة ، بينما لا زال الأب يتلقى العلاج بالعناية المركزة .

كما تم التحفظ على الجاني على أن ترفع القضية إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات النظامية .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 87459 ] نشر منذ 45 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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