فصل الكهرباء عن المنزل وسدد طعنات لأخيه وأبيه.. تفاصيل جريمة مروعة بمكة

نايف السالم(صدى):

شهد حي الشرائع بمكة المكرمة أمس الثلاثاء جريمة قتل مروعة ، إذ أقدم شاب على طعن أخيه وأبيه ما أسفر عن وفاة الأخ فيما أصيب الأب بإصابات بليغة .

وكشفت الجهات الأمنية أن الشاب يعاني إعتلالات نفسية وأنه قام بفصل التيار الكهربائي عن المنزل حاملاً سكيناً بيده ليفاجئ أخيه الأصغر وأبيه بطعنات غادرة ، فيما تمكن باقي أفراد الأسرة من الهرب واستغاثوا بالشرطة .

وفور تلقي البلاغ تمكن رجال الشرطة من السيطرة على الجاني ، وتم نقل المصابًين للمستشفى إلا أن الأخ الأصغر قد لفظ أنفاسه الأخيرة ، بينما لا زال الأب يتلقى العلاج بالعناية المركزة .

كما تم التحفظ على الجاني على أن ترفع القضية إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات النظامية .