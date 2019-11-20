كليات عنيزة تقيم صعوبات التعلم

بدر الحارثي(صدى):

أقام مركز الشراكة المجتمعية بكليات عنيزة بالتعاون مع اكاديمية الحنطي أمسية مجانية تحت عنوان صعوبات التعليم وطرق معالجتها عند الابناء وذلك في مقر الأكاديمية والتي قدمها الأستاذ الدكتور صالح شاكر عضو هيئة التدريس بكليات عنيزة

وناقشت الأمسية عدد من المحاور تمثلت في تعريفات صعوبات التعلم ومظاهرها ، ومشكلات ضعف الانتباه والافراط فى الحركة لدى بعض الطلاب ، وتطبيق المقابيس المعيارية الصحيحة لتشخيص حالات صعوبات التعلم ، وكذلك عمليات قياس وتحليل بيانات الملاحظة وتوظيفها من خلال دراسة الحالة ، وكذلك توجية المثيرات الالكترونية البصرية بشكل مكثف ومنظم وتزامني لرفع درجات الانتباه لدى الطلاب الذين يقعون تحت تصنيف ضعف الانتباه والافراط فى النشاط والحركة والمقاييس المعيارية الصحيحة والتي تهدف إلى تشخيص حالات صعوبات التعلم.