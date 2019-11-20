نبيلة عبيد تزور فجر السعيد بالمستشفى في فرنسا
فوجئت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، بالفنانة المصرية الكبيرة نبيلة عبيد تزورها في المس بفرنسا؛ لتعبر السعيد عن سعادتها وتأثرها بهذه اللافتة من الممثلة المصرية.
ونشرت فجر السعيد عبر حسابها على إنستجرام صورة لها مع نبيلة عبيد؛ معلقة: ” في المحن يبان معدن الصديق الوفي، من أصدقاء اللحظات الجميلة فقط والتسلية، الفنانة الكبيرة نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد، لم تتوقف عن السؤال عني منذ بداية أزمتي إلى اليوم اتصالاتها يوميا في الأهل مستمرة ” .
وأضافت: ” عندما علمت بأني تجاوزت المحنة وبدأت استقبل الزوار تكبدت عناء السفر إلى باريس لزيارتي، كلمة شكرا لن تفي بلبلة حقها، فمشاعرها تجاهي أسرتني وأتمنى أن يقدرني ربي أرد لها نص جمايلها، فما أحوج المريض للسؤال عنه والكلمة الطيبة، حبيبتي بلبلة، الله لا يحرمنا من وجودك في دنيانا “.
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