نبيلة عبيد تزور فجر السعيد بالمستشفى في فرنسا

خالد الظفيري(صدى):

فوجئت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، بالفنانة المصرية الكبيرة نبيلة عبيد تزورها في المس بفرنسا؛ لتعبر السعيد عن سعادتها وتأثرها بهذه اللافتة من الممثلة المصرية.

ونشرت فجر السعيد عبر حسابها على إنستجرام صورة لها مع نبيلة عبيد؛ معلقة: ” في المحن يبان معدن الصديق الوفي، من أصدقاء اللحظات الجميلة فقط والتسلية، الفنانة الكبيرة نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد، لم تتوقف عن السؤال عني منذ بداية أزمتي إلى اليوم اتصالاتها يوميا في الأهل مستمرة ” .