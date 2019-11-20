سجون «أردوغان» الأولى عالميا في اعتقال الصحفيين

أنقرة(صدى):

كشف تقرير خطير للمعهد الدولي للصحافة عن ارتفاع قياسي لأعداد الصحفيين المعتقلين في سجون أردوغان ، جعل تركيا الدولة الأولى عالمياً بلا منازع إعتقالاً للصحفيين خلال الـ 10 سنوات الأخيرة .

وأكد التقرير أنه رغم إيقاف العمل بقاون الطوارئ منذ بضعة أشهر بعد تطبيقه على خلفية محاولة الإنقلاب الفاشلة في 2016 ، إلا أن الإعتقالات لا زالت مستمرة ليصلأعدد المعتقلين بشكل عام إلى 77 ألف سجين بخلاف 120 صحفي وصحفية كحد أدنى .

ولم يكتفي أردوغان بإعتقال الآلاف بل قام بفصل 150 ألف من القضاه والموظفين الحكوميين وغيرهم للإشتباه في دعمهم لمحاولة الإنقلاب ، بحجة حماية أمن بلاده في إنتهاك لا يُغتفر لحقوق الإنسان .