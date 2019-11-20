«المسند»: الكتلة الباردة والمبكرة تواصل زحفها جنوبا

حمود العنزي(صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، عبدالله المسند، اليوم الأربعاء، عن مواصلة الكتلة الباردة والمبكرة زحفها جنوباً.

وأوضح ” المسند ” أنه متوقع أن تنخفض درجة الحرارة أكثر خلال يومي الخميس والجمعة خاصة في الشرق والوسط، ومن ثم تعاود الارتفاع التدريجي مرة أخرى مطلع الأسبوع القادم.

وأضاف: ” ‏حالة ‎غيث المطرية وفي يومها الثالث عشر مستمرة، ومن المتوقع أن تزحف جنوباً بسبب تمدد المرتفع الجوي السطحي إثر ولوج كتلة هوائية باردة، ومن المتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق: ‎الربع الخالي جنوب الرياض، ومكة، ‎الباحة، ‎عسير، ‎نجران “