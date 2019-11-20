توتنهام يعلن تعيين مورينيو مدربا له

ماجد محمد(صدى):

كشف نادي توتنهام رسميًّا، اليوم الأربعاء، عن تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مدربًا للفريق خلفًا للمدرب المقال ماوريسيو بوكيتينو، وذلك عقب ستة أشهر من الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأوضح النادي في بيان رسمي: ” يسعدنا أن نعلن عن تعيين جوزيه مورينيو كمدرب رئيس على عقد يمتد حتى نهاية موسم 2022/23 “؛ ليقول رئيس مجلس الإدارة دانييل ليفي: ” جوزيه واحدٌ من أنجح المدربين في عالم كرة القدم. لديه ثروة كبيرة من الخبرة، ويمكن أن يلهم الفريق ولديه تكتيك كبير. لقد حصل على مرتبة الشرف في كل ناد قام بتدريبه. نحن نعتقد أنه سوف يجلب الطاقة والإيمان إلى غرفة الملابس ” .

ومن جانبه، صرح مورينيو عن تعيينه:” أنا متحمس للانضمام إلى النادي مع هذا التراث العظيم ومثل هؤلاء الداعمين المتحمسين. الجودة في كل من الفريق والأكاديمية تثيرني.. العمل مع هؤلاء اللاعبين هو ما جذبني “.